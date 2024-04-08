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16:24, 8 апреля 2024Ценности

Стилист назвала россиянкам визуально стройнящие модели брюк

Стилист Дарья Прохорова: расклешенные брюки визуально стройнят

Фото: Unsplash

Стилист Дарья Прохорова назвала россиянкам визуально стройнящие брюки. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь эксперт отметила расклешенные модели и палаццо. В первом случае необходимо обращать внимание на завышенную линию талии, а во втором — на длину штанин, которые должны полностью закрывать обувь.

Кроме того, сделать ноги визуально стройнее помогут прямые укороченные брюки с высокой посадкой. При этом верхнюю часть одежды нужно заправлять внутрь, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.

В заключение специалист посоветовала обратить внимание на широкие прямые брюки полной длины. По ее мнению, стоит сделать выбор в пользу моделей с широкими штанинами и высокой посадкой. Такие брюки, как считает собеседница издания, лучше сочетать с обувью на каблуке или в спортивном стиле, например кроссовками, кедами и лоферами.

Ранее стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам цвета в одежде, которые визуально полнят. Специалист рассказала, что зрительно добавить фигуре объем способны такие оттенки, как коричневый и оранжевый.

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      Мария Винар
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