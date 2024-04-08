Стилист Рогов назвал модную вещь на весну и лето 2024 года

Стилист Александр Рогов назвал нарядный бомбер модной вещью на весну и лето

Стилист Александр Рогов назвал модную вещь на весну и лето 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram.

Специалист рассказал, что в упомянутых сезонах актуальными стали нарядные бомберы. При этом эксперт уточнил, что данный предмет гардероба будет отличной инвестицией.

Вдобавок свои слова Рогов проиллюстрировал несколькими снимками, на которых модели продемонстрировали подходящие образы с данным изделием. Так, манекенщицы примерили бомберы зеленого, черного, розового, коричневого и бордового цветов, декорированные многочисленной фурнитурой.

На размещенных кадрах женщины сочетали стильную вещь с джинсами, прозрачными или цветными юбками и платьями.

Ранее в апреле россиянкам перечислили самые модные вещи в гардеробе на весну. Так, в список вошли болоньевые короткие юбки, которые, по мнению эксперта, смотрятся сексуально, а также визуально удлиняют ноги.