Падение рейтинга Зеленского связали с авторитарными тенденциями в правлении

Tagesspiegel: рейтинг Зеленского падает из-за непопулярных кадровых перестановок

Рейтинг одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского в стране снизился до 61 процента на фоне проведения масштабной кадровой перестановки и авторитарных тенденций в правлении. Об этом сообщили опрошенные немецкой газетой Tagesspiegel эксперты.

Как отметил австрийский политолог и эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт, к началу российской специальной военной операции (СВО) на Украине уровень одобрения украинского лидера составлял более 80 процентов. По словам экспертов, чем более критической становится ситуация на фронте, тем под большее давление попадает Зеленский.

Среди причин падения рейтинга, помимо прочего, называются непопулярные в обществе кадровые перестановки и нерешенные проблемы с коррупцией. Кроме того, пишет газета, две трети всех украинцев не доверяют главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Кроме того, автор статьи привел слова украинского социолога Владимира Паниотто о том, что в за неудачи Киева кто-то должен быть ответственным. «Возможно здесь разыгрывается традиционная схема "царь хороший, придворные плохие"», — говорится в статье.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что продолжит политику перестановок в органах власти, отметив, что подобные кадровые решения призваны сделать Офис президента «более функциональным».

