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05:24, 31 марта 2024Бывший СССР

Зеленский пообещал продолжить перестановки в органах власти

Зеленский пообещал продолжить перестановки в органах власти Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: офис президента Украины / Reuters

На Украине продолжатся перестановки в органах власти, пообещал президент Владимир Зеленский в ежевечернем обращении в своем Telegram-канале.

«Мы продолжаем перезагрузку наших государственных институтов. На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все подготовленные решения», — заявил он, отметив, что подготовил новые указы относительно своих советников.

Зеленский также поблагодарил уволенных за работу и объяснил, что перестановки призваны сделать Офис президента «более функциональным».

30 марта Владимир Зеленский уволил нескольких советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». Кроме того, украинский лидер уволил советников Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого.

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      Марина Совина
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