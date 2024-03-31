Зеленский пообещал продолжить перестановки в органах власти Украины

На Украине продолжатся перестановки в органах власти, пообещал президент Владимир Зеленский в ежевечернем обращении в своем Telegram-канале.

«Мы продолжаем перезагрузку наших государственных институтов. На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все подготовленные решения», — заявил он, отметив, что подготовил новые указы относительно своих советников.

Зеленский также поблагодарил уволенных за работу и объяснил, что перестановки призваны сделать Офис президента «более функциональным».

30 марта Владимир Зеленский уволил нескольких советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». Кроме того, украинский лидер уволил советников Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого.