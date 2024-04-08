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16:43, 8 апреля 2024Россия

Строитель орской дамбы почти за миллиард рублей обвинил в прорыве грызунов

Директор компании, строившей дамбу в Орске, обвинил в прорыве грызунов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор компании «Спецстрой», строившей дамбу в Орске почти за миллиард рублей, Сергей Комаров, обвинил в прорыве сооружения грызунов. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

По словам Комарова, у него было две версии случившегося — человеческий фактор, который он отмел, и мышиные норы. Вторую версию строитель считает основной.

«Грызуны (...) могли эту дамбу проточить, и этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — заявил Комаров.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу, после чего жилые кварталы стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической.

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