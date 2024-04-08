Строитель орской дамбы почти за миллиард рублей обвинил в прорыве грызунов

Директор компании, строившей дамбу в Орске, обвинил в прорыве грызунов

Директор компании «Спецстрой», строившей дамбу в Орске почти за миллиард рублей, Сергей Комаров, обвинил в прорыве сооружения грызунов. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

По словам Комарова, у него было две версии случившегося — человеческий фактор, который он отмел, и мышиные норы. Вторую версию строитель считает основной.

«Грызуны (...) могли эту дамбу проточить, и этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — заявил Комаров.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу, после чего жилые кварталы стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической.