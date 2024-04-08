Стюардесса в мини-юбке сделала фото в самолете и восхитила пользователей сети

Стюардесса популярного ирландского лоукостера Ryanair сделала фото в самолете в фирменной униформе и взбудоражила пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах бортпроводница позирует на камеру в темно-синей мини-юбке, белой рубашке и черных туфлях на каблуке. Свой образ девушка дополнила желтым шейным платком, красной помадой и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы авиакомпании. «Ты очень красивая», «Люблю тебя», «Прекрасная», «Великолепная», — написали они.

Ранее в апреле сообщалось, что российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды в качестве униформы. В размещенном ролике модели представили классические костюмы с брюками и пиджаком темно-фиолетового и синего цветов.