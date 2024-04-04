Стюардессы авиакомпании Smartavia впервые в истории страны примерили кеды

Российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды в качестве униформы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Smartavia в соцсети «Вконтакте».

В размещенном ролике модели представили классические костюмы с брюками и пиджаком темно-фиолетового и синего цветов. Помимо этого, манекенщицы продемонстрировали платья средней длины с красным поясом, а также комплект с прямой юбкой ниже колена и жакетом. При этом девушки позировали перед камерой в белых кедах.

«Smartavia стала первой авиакомпанией в России, которая включила в комплект формы специально спроектированные кожаные кеды с ортопедической стелькой: это важное нововведение для сотрудников, большую часть времени проводящих на ногах», — подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что все фасоны одежды дизайнеры разработали таким образом, чтобы не сковывать движения. Так, на юбках заложена специальная складка, которая не нарушает силуэт, но дает больше пространства для шага. Брюки, в свою очередь, заужены к низу.

По словам представителей авиакомпании, разработка формы проводилась по пожеланиям самих бортпроводников. Кроме того, уточняется, что сотрудницы смогут самостоятельно комбинировать предметы одежды.

В ноябре 2023 года в Барнауле возле аэропорта обнаружили любовавшегося самолетами лося. Дикое животное «облюбовало» территорию возле здания авиагавани. Когда стало очевидно, что уходить он не собирается, работники воздушной гавани обратились в охотуправление.