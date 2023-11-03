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15:24, 3 ноября 2023Моя страна

В Барнауле возле аэропорта обнаружили любовавшегося самолетами лося

Любовавшегося самолетами лося обнаружили возле здания аэропорта в Барнауле

Фото: Diana Parkhouse / Unsplash

Молодого лося, любовавшегося самолетами, обнаружили неподалеку от аэропорта в Барнауле. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зоопарк «Лесная сказка».

Дикое животное «облюбовало» территорию возле здания авиагавани. «[Лось] ходил, бродил, любовался взлетами и посадками самолетов, объедал кору у деревьев и очень настораживал сотрудников», — говорится в сообщении.

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Когда стало очевидно, что уходить он не собирается, работники воздушной гавани обратились в охотуправление. Отмечается, что нахождение животного вблизи взлетно-посадочных полос было опасно как для него самого, так и для аэропорта.

В результате лося на время усыпили и вывезли за пределы города. Там его осмотрели ветеринары, вывели из наркоза и отпустили на волю.

Ранее в ноябре повзрослевший тигренок отказался вступать в самостоятельную жизнь и вернулся к тигрице-матери Желтобокой, выследив ее в тайге. Как объяснил охотовед, директор хозяйства Александр Баталов, обычно повзрослевшие тигрята покидают мать через полтора года жизни — к этому моменту они достигают максимальных размеров и уже умеют охотиться самостоятельно.

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      Фариза Бацазова
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