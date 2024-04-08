Набиуллина призвала активнее использовать прибыль компаний

Глава ЦБ Набиуллина призвала изымать прибыль у компаний вместо роста инфляции

Рост российской экономики следует финансировать не за счет инфляции, то есть изымания средств у населения, а за счет более активного использования прибыли компаний. Об этом во время выступления в Госдуме заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По словам главы регулятора, ее опыт и опыт других стран говорит о невозможности длинных кредитов, то есть кредитов на долгий срок, при высокой инфляции. А говорить о развитии в ситуации, когда у предприятий нет гарантий финансирования, сложно.

Также Набиуллина напомнила, что высокая инфляция, как правило, становится первым пунктом, который беспокоит людей. Поэтому она против игнорирования проблемы роста цен.

«Почему надо залезать в карман людей через высокие цены, чтобы финансировать рост экономики? Рост экономики нужно финансировать безынфляционно», — подчеркнула она.

В ходе того же выступления Набиуллина напомнила, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), которую проводит Центробанк, постепенно исправляет ситуацию с инфляцией, однако не влияет на рост экономики. Поэтому, подчеркнула она, потребности срочно снижать ключевую ставку с нынешних 16 процентов нет, процесс может начаться во втором полугодии, если рост цен начнет устойчиво снижаться.