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12:54, 8 апреля 2024Экономика

Набиуллина призвала активнее использовать прибыль компаний

Глава ЦБ Набиуллина призвала изымать прибыль у компаний вместо роста инфляции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Рост российской экономики следует финансировать не за счет инфляции, то есть изымания средств у населения, а за счет более активного использования прибыли компаний. Об этом во время выступления в Госдуме заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По словам главы регулятора, ее опыт и опыт других стран говорит о невозможности длинных кредитов, то есть кредитов на долгий срок, при высокой инфляции. А говорить о развитии в ситуации, когда у предприятий нет гарантий финансирования, сложно.

Также Набиуллина напомнила, что высокая инфляция, как правило, становится первым пунктом, который беспокоит людей. Поэтому она против игнорирования проблемы роста цен.

«Почему надо залезать в карман людей через высокие цены, чтобы финансировать рост экономики? Рост экономики нужно финансировать безынфляционно», — подчеркнула она.

В ходе того же выступления Набиуллина напомнила, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), которую проводит Центробанк, постепенно исправляет ситуацию с инфляцией, однако не влияет на рост экономики. Поэтому, подчеркнула она, потребности срочно снижать ключевую ставку с нынешних 16 процентов нет, процесс может начаться во втором полугодии, если рост цен начнет устойчиво снижаться.

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      Платон Щукин
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