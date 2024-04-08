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19:25, 8 апреля 2024Мир

Трюдо подтвердил переговоры Канады о вступлении в военный альянс в Азии

Reuters: премьер Канады Трюдо подтвердил планы о вступлении в AUKUS
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил факт переговоров о вступлении страны в военный альянс AUKUS. Об этом сообщает газета Times Colonist.

«Канада стремится присоединиться к альянсу AUKUS и рассматривает возможность создания атомных подводных лодок», — рассказал политик.

Авторы материала подчеркивают, что заявление Трюдо было приурочено к публикации правительством обзора оборонной политики, которая подробно описывает необходимости Канады по защите Арктики. Как отметил политик, членство Оттавы в AUKUS укрепит безопасность страны в ключевом для страны полярном регионе.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего в акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает два компонента. Первый заключается в совместном производстве тремя странами атомного подводного флота и обмене технологиями по данному вопросу.

Второй компонент включает в себя возможность сделок по разработке передовых военных технологий в таких областях, как искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты и квантовые технологии. Предполагается, что США хотят расширить AUKUS за счет включения новых стран ко второму компоненту. Основными кандидатами рассматриваются Япония и Канада.

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      Максим Габриелян
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