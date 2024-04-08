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13:55, 8 апреля 2024Экономика

Центробанк призвал ускорить принятие норм для расчетов в криптовалютах

ЦБ призвал ускорить принятие норм для эксперимента с криптовалютами в ВЭД

Фото: Unsplash

Центробанк России призвал ускорить принятие норм, регулирующих использование криптовалют в международных расчетах. Об этом в ходе совместного заседания комитетов Госдумы заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, стоит опробовать такое использование криптовалют в режиме эксперимента. «Мы уже давно согласны с тем, чтобы для внешнеэкономических расчетов использовать цифровые валюты», — добавила глава ЦБ.

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Набиуллина добавила, что желательно принять режим использования криптовалют в ВЭД быстрее, чтобы регулятор отработал их применение и определил «что можно в общее законодательство ввести, что — нет».

Ранее генеральный директор департамента рыночной инфраструктуры и платежей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль и советник этого департамента Юрген Шааф заявили, что справедливая стоимость биткоина равна нулю. По их словам, главная криптовалюта не является хорошим выбором для вложения средств, а также не подходит для использования в качестве платежного средства. Сотрудники европейского регулятора напомнили про Сальвадор, где даже после признания биткоина средством платежа он не получил широкого распространения.

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