Турист отправился на серфинг на многолюдный пляж Индии и не выжил

Британский турист получил травму шеи на серфинге в Индии и не выжил

Британский турист не выжил после купания на пляже Варкала в Индии. Подробностями случившегося поделилось издание The New Indian Express.

5 апреля 55-летний Рой Джон Тейлор отправился на побережье вместе с женой, чтобы покататься на волнах. Уточняется, что опытный бодисерфер не использовал приспособления и доски для серфинга.

Пара из Лондона отдыхала и купалась на многолюдном пляже с самого утра. Внезапно сильная волна подхватила путешественника и выбросила его на песчаную дюну. Мужчина получил травмы головы и шеи. Его доставили в больницу, но спасти иностранца не удалось.

В Замбии пожилая туристка не выжила после нападения слона на сафари-грузовик. Животное внезапно погналось за открытым автомобилем, ударило его бивнями и перевернуло.