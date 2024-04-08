Туристы занялись сексом на доске для серфинга на Пхукете и попали на видео

Пара туристов занялась сексом на доске для серфинга на популярном курорте Таиланда Пхукете и попала на видео. Оно опубликовано на странице Hot Jung Phuket на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на ролик обратило внимание местное издание The Phuket News.

Уточняется, что инцидент произошел в воде у пляжа Карон. Видео набрало более 13 тысяч реакций и более 2000 комментариев. Многие местные жители высмеяли иностранцев и раскритиковали такое поведение.

«Иностранным мужчинам и женщинам плевать на окружающих. Если вам не интересны общественные места, можете заняться этим посреди моря, на пляже Карон. Это горячо, вы станете сенсацией!», «Приезжайте в Таиланд с деньгами и делайте все что угодно», — возмутились комментаторы.

По данным источника, полиция и местные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее пара иностранцев занялась сексом у торгового центра в городе Паттайе, популярном месте отдыха россиян. Прохожий, который находился на другом конце улицы, снял совокупляющуюся пару на видео.