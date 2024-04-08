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17:18, 8 апреля 2024Мир

Украине пообещали конкретный результат после саммита НАТО

Постпред США Смит: после летнего саммита НАТО Украину ждет конкретный результат

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

После проведения летнего саммита НАТО в Вашингтоне Украину ждет конкретный результат, касающийся предоставления помощи. С таким заявлением выступила постпред США при НАТО Джулианн Смит, ее цитирует РИА Новости.

«У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами», — сказала она.

Говоря о сотрудничестве НАТО и Киева, дипломат подчеркнула, что к этому относится вопрос «институционализации некоторой двусторонней поддержки».

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента США Джон Завалес заявил, что цель Украины вернуть утерянные территории, скорее всего, нереалистична.

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      Виктория Кондратьева
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