В США призвали НАТО отказаться от принятия Украины в альянс

Экономист Сакс: НАТО надо отказаться от принятия Украины для установления мира

НАТО надо отказаться от принятия Украины для установления мира. К этому Североатлантический альянс призвал американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию Global Times.

«Что действительно необходимо Украине, так это переговоры между США и Россией по вопросам безопасности, в том числе обещание, что НАТО не будет расширяться, принимая Украину в свой состав», — сказал он.

Экономист подчеркнул, что только в таком случае Украину можно сделать безопасной и достичь мира.

Ранее экс-чиновник Госдепартамента США Джон Завалес заявил, что цель Украины вернуть утерянные территории, скорее всего, нереалистична. Он также отметил, что заявления администрации американского президента по Украине зачастую противоречивы и лишены элементарной логики.