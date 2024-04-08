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16:13, 8 апреля 2024Мир

В США призвали НАТО отказаться от принятия Украины в альянс

Экономист Сакс: НАТО надо отказаться от принятия Украины для установления мира

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

НАТО надо отказаться от принятия Украины для установления мира. К этому Североатлантический альянс призвал американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию Global Times.

«Что действительно необходимо Украине, так это переговоры между США и Россией по вопросам безопасности, в том числе обещание, что НАТО не будет расширяться, принимая Украину в свой состав», — сказал он.

Экономист подчеркнул, что только в таком случае Украину можно сделать безопасной и достичь мира.

Ранее экс-чиновник Госдепартамента США Джон Завалес заявил, что цель Украины вернуть утерянные территории, скорее всего, нереалистична. Он также отметил, что заявления администрации американского президента по Украине зачастую противоречивы и лишены элементарной логики.

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      Семен Александров
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