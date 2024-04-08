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15:32, 8 апреля 2024Мир

В США признали нереалистичной цель Украины вернуть территории

Экс-чиновник Госдепа США Завалес: цель Украины вернуть территории нереалистична

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

Цель Украины вернуть утерянные территории, скорее всего, нереалистична. Неспособность Киева достичь этой цели признал экс-чиновник Госдепартамента США Джон Завалес в статье для издания Responsible Statecraft.

«Вопрос заключается в том, реалистична ли в какой-либо мере эта цель. Поскольку ответ, скорее всего, отрицательный, продолжать разбрасываться жизнями в качестве жеста аморально и бессмысленно», — сказал он.

По его словам, прежде чем американские законодатели одобрят дополнительную военную помощь Киеву, им следует задать ряд важных вопросов чиновникам из администрации президента США Джо Байдена. Завалес подчеркнул, что заявления Белого дома по Украине зачастую противоречивы и лишены элементарной логики.

Ранее издание The Washington Post опубликовало подробности плана экс-президента США Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине. По данным газеты, кандидат в президенты в частных разговорах обещал оказать давление на Киев, чтобы он уступил Крым и Донбасс в пользу России. Советник Трампа Джейсон Миллер назвал эту информацию фейковой.

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      Семен Александров
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