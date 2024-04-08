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13:06, 8 апреля 2024Путешествия

Украинская туристка распугала постояльцев отеля в Таиланде своим поведением

Украинская туристка поселилась в вестибюле отеля Пхукета и употребляла марихуану

Кадр: The Phuket News

Украинская туристка с португальским паспортом распугала своим поведением постояльцев отеля популярного курорта Таиланда Пхукет. Подробностями истории поделилось издание Khaosod English.

По данным источника, 30-летняя иностранка по имени Надя, которая ранее была арестована за угрозы водителю такси, вернулась в отель в районе Равай со своими вещами и маленькой собакой. Уточняется, что женщина поселилась в вестибюле, где она ела, спала и употребляла марихуану.

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Свидетели рассказали, что она заходила в номера постояльцев отеля и забиралась на их балконы. Отмечается, что такое поведение иностранки разозлило многих гостей, и они были вынуждены отменить бронирование.

Владелец отеля разместил в социальных сетях сообщение с просьбой о помощи. «Что мы можем с этим поделать? Мы уже связались с местной полицией и туристической полицией, но ничего не изменилось», — написал он.

В материале говорится, что в воскресенье, 7 апреля, сотрудники отеля все же предъявили гостье ультиматум с требованием покинуть его территорию. Перед отъездом иностранка дала им номер телефона своего брата. «Если завтра меня не будет в живых, позвоните ему», — предупредила она.

4 апреля стало известно, что украинская туристка угрожала ножом женщине-водителю такси и отказалась платить за поездку. Кроме того, она употребляла во время поездки марихуану.

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      Алина Черненко
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