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18:56, 8 апреля 2024Силовые структуры

Устроившего стрельбу в караоке россиянина объявили в федеральный розыск

В Башкортостане объявили в розыск ишимбайца, застрелившего в караоке юношу

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Башкортостане объявили в федеральный розыск жителя Ишимбая, устроившего стрельбу в караоке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, 23-летний пострадавший отдыхал в «Усадьбе». Он поднялся на первый этаж в караоке и стал свидетелем драки. Один из участников конфликта достал травматический пистолет и выстрелил в юношу. Потерпевший не выжил.

Оказалось, что подозреваемый — владелец ресторана. Он сбежал, его разыскивают уже два дня. Возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Бурятии 41-летнего мужчину обвинили в расправе над охранником боулинг-клуба из-за запрета курить.

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      Екатерина Кашурникова
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