Устроившего стрельбу в караоке россиянина объявили в федеральный розыск

В Башкортостане объявили в розыск ишимбайца, застрелившего в караоке юношу

В Башкортостане объявили в федеральный розыск жителя Ишимбая, устроившего стрельбу в караоке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, 23-летний пострадавший отдыхал в «Усадьбе». Он поднялся на первый этаж в караоке и стал свидетелем драки. Один из участников конфликта достал травматический пистолет и выстрелил в юношу. Потерпевший не выжил.

Оказалось, что подозреваемый — владелец ресторана. Он сбежал, его разыскивают уже два дня. Возбуждено дело.

Ранее стало известно, что в Бурятии 41-летнего мужчину обвинили в расправе над охранником боулинг-клуба из-за запрета курить.