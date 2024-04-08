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23:11, 8 апреля 2024Мир

В Британии признали невозможной победу Украины в конфликте с Россией

Британский политик Фараж: победа Украины в конфликте с Россией невозможна

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Победа Украины в конфликте с Россией невозможна, нужны переговоры, направленные на разрешение сложившейся ситуации. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph рассказал экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства и бывший депутат Европарламента Найджел Фараж.

«Мы либо можем продолжать давать Украине оружие, но (президент России Владимир) Путин полностью перестроил российскую экономику, которая теперь полностью ориентирована на военные нужды, либо можем вести переговоры», — выразил мнение политик.

По его мнению, для урегулирования ситуации на Украине необходимы переговоры. Фараж выразил надежду на то, что Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США пойдет на такие переговоры.

Кроме того, Фараж также заявил о своей готовности помочь британскому правительству укрепить отношения с Вашингтоном, если Трамп все-таки вернется в Белый дом.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российская авиация доминирует в небе над Украиной. Благодаря этому Российская армия может успешно атаковать пункты дислокации ВСУ, отметил эксперт.

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      Марина Совина
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