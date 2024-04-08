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20:41, 8 апреля 2024Мир

В Британии признали доминирование России в небе над Украиной

Британский эксперт Меркурис: Россия контролирует небо над Украиной

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская авиация доминирует в небе над Украиной. Ситуацию проанализировал британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.

По мнению Меркуриса, Россия полностью контролирует небо в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря этому Российская армия успешно может атаковать пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Для меня становится все более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране», — заявил британский эксперт.

Ранее в США объяснили эффективность работы российской авиации под Часовым Яром. Из-за слабости систем противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ эффективность работы российской авиации под Часовым Яром кратно возросла, считают колумнисты издания Forbes.

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