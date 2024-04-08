В США объяснили эффективность работы российской авиации под Часовым Яром

Forbes: из-за слабости ПВО ВСУ эффективность российской авиации кратно возросла

Из-за слабости систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), эффективность работы российской авиации под Часовым Яром кратно возросла. Так успехи российской армии объяснили колумнисты Forbes.

«Россия усилила воздушные налеты (...), вынудив ВСУ сосредоточить свои системы ПВО вокруг городов. Это решение привело к образованию бреши в воздушной обороне фронта. Российские летчики используют ее», — говорится в публикации.

Отмечается, что другой проблемой, актуальной в частности на направлении Часов Яра, стала нехватка боеприпасов для имеющихся систем ПВО. По мере нарастания дефицита снарядов, брешь в противовоздушной обороне ВСУ будет увеличиваться, считают журналисты из США.