В ДНР сообщили об уничтожении бойцов «Азова» у Часова Яра

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ уничтожили бойцов «Азова» у Часова Яра

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили большую группу бойцов спецбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на окраинах Часова Яра. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, большинство солдат находились в жилой застройке. «Уничтожены вместе с опорниками», — заявил Кимаковский.

Точное число жертв неизвестно, но не менее нескольких сотен, отметил он. Советник пояснил, что многие из них похоронены под завалами.

7 апреля российские военные взяли под контроль Богдановку, располагающуюся севернее Часова Яра. Также сообщалось о ликвидации элитного подразделения сил спецопераций Украины.