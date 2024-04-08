В Египте заявили о прогрессе на переговорах по Газе

Al Qahera News: стороны на переговорах по Газе пришли к консенсусу

В ходе переговоров по перемирию в секторе Газа был достигнут прогресс. Радикальное палестинское движение ХАМАС, Соединенные Штаты Америки, Израиль, Египет и Катар пришли к консенсусу по основным направлениям, рассказал египетскому телеканалу Al Qahera News высокопоставленный источник.

Переговоры проходили в Каире. Собеседник телеканала добавил, что делегации ХАМАС и Катара вернутся в египетскую столицу в ближайшие 48 часов для согласования пунктов соглашения. Делегации Штатов и Израиля покинут Каир, но продолжат консультации на протяжении следующих двух дней.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не намерены отправлять военных в Газу для участия в боевых действиях. Он добавил, что Израиль имеет право защищаться, особенно с учетом того количества угроз, что исходят от его соседей по региону.