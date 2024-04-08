В Госдепе США оценили переговорный процесс с Россией по обмену заключенными
Госдеп CША о диалоге с РФ по обмену заключенными: он носит деликатный характер
США ведут диалог с Россией по обмену заключенными, он носит деликатный характер. Переговорный процесс оценили в Госдепартаменте США, сообщает РИА Новости.
«Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная», — заявили в американском ведомстве.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если власти США готовят предложения по обмену заключенными с Россией, то они будут изучены Москвой. По словам дипломата, российские соответствующие службы дадут адекватный ответ американской стороне.
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