В Госдепе США оценили переговорный процесс с Россией по обмену заключенными

Госдеп CША о диалоге с РФ по обмену заключенными: он носит деликатный характер

США ведут диалог с Россией по обмену заключенными, он носит деликатный характер. Переговорный процесс оценили в Госдепартаменте США, сообщает РИА Новости.

«Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная», — заявили в американском ведомстве.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если власти США готовят предложения по обмену заключенными с Россией, то они будут изучены Москвой. По словам дипломата, российские соответствующие службы дадут адекватный ответ американской стороне.