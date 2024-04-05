Посол Антонов прокомментировал обмен заключенными с США

Антонов: если США готовят предложения по обмену заключенными — Москва их изучит

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если власти США готовят предложения по обмену заключенными с Россией, то они будут изучены Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши соответствующие службы дадут адекватный ответ. Вряд ли нам надо сегодня с вами гадать. Надо просто подождать», — прокомментировал дипломат.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон продолжает искать возможности для обмена заключенными с Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что вопросы обмена заключенными между Россией и США не терпят лишней огласки.