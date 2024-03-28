США заявили о поиске возможностей для обмена заключенными с Россией

Белый дом: США продолжают искать возможности для обмена заключенными с Россией

Вашингтон продолжает искать возможности для обмена заключенными с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, пытаются ли США найти какой-то способ обмена заключенными с Москвой. «Да», — коротко ответил Кирби.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что договоренности об обмене заключенными между Россией и США должны быть взаимоприемлемыми. Глава государства отметил, что у России есть контакты по данному вопросу с американскими партнерами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что вопросы обмена заключенными между Россией и США не терпят лишней огласки.