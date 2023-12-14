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14:41, 14 декабря 2023Мир

Путин высказался об условиях обмена заключенными между Россией и США

Путин: договоренности об обмене заключенными с США должны быть взаимоприемлемыми

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Договоренности об обмене заключенными между Россией и США должны быть взаимоприемлемыми. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Мы не отказываемся [возвращать американских заключенных]. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны», — констатировал глава государства.

Президент отметил, что у России есть контакты по данному вопросу с американскими партнерами. «[Диалог] непростой. Мне кажется, мы говорим на понятном друг для друга языке (...). Но гуманитарные соображения должны лежать в основе этого решения», — сказал он.

Ранее Путин заявил о широкой иностранной поддержке России. По его словам, у России огромное количество сторонников в мире по защите традиционных ценностей.

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      Дарья Балацкая
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