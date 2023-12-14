Путин заявил о широкой иностранной поддержке России

Путин: у России много сторонников в мире по защите традиционных ценностей

У России есть широкая иностранная поддержка. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«У нас огромное количество сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей (...) и их число увеличивается кратно, в геометрической прогрессии растет», — констатировал глава государства.

Отвечая на вопрос о том, скажет ли в будущем житель какого-нибудь немецкого города: «Черт, а ведь Путин все делал правильно», российский президент выразил уверенность, что такие слова прозвучат не только в Германии, но и во многих других городах Европы, США и в других регионах мира.

«Очень многие люди считают, что мы делаем все правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом. И это поддерживается очень многими людьми», — заверил президент.

Ранее Путин назвал условия восстановления отношений России и Запада. По его словам, для этого будут созданы фундаментальные условия только после внутренних изменений в США.