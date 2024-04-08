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15:10, 8 апреля 2024Россия

В Госдуме предложили запретить эвакуировать авто водителей при одном условии

«Новые люди» предложили запрещать эвакуировать авто водителей с онлайн-правами

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Партия «Новые люди» направила в правительство на отзыв законопроект, согласно которому вводится запрет на эвакуацию автомобилей водителей при условии, если они могут предъявить права в электронном виде. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарии также предложили исключить административную ответственность для водителей, которые не имеют при себе действующих регистрационных документов на автомобиль. Инициатива предполагает, что при наличии документов в электронном виде на «Госуслуги авто» водителя не будут наказывать.

Как отметил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, цифровизация сделает жизнь людей легче. У большинства автовладельцев, по его словам, еще в 2022 году появилась электронная версия водительских прав и СТС.

«Исключение делается для автомобилей с иностранными номерами, которые находятся в России временно. В этом случае потребуются права и страховой полис. Это же касается удаленных территорий, где у сотрудника ГИБДД объективно нет доступа в интернет. Перед такой поездкой водителю следует убедиться, что он взял права с собой», — пояснил Даванков.

С 1 апреля в России изменились правила сдачи на водительские права. Так, сдать на них экзамен с первого раза стало проще — МВД увеличило сумму штрафных баллов с пяти до семи, при наборе которых учащемуся выставляется оценка «не сдал». Помимо этого, к экзамену теперь не допускают уклонистов от армии.

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      Анастасия Шейкина
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