В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

В РФ с 1 апреля 2024 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Правила сдачи экзамена на водительские права изменят с 1 апреля 2024 года. Согласно новым правилам, некоторые россияне не будут допущены к экзамену.

Помимо того, в МВД предложили увеличение суммы штрафных баллов с пяти до семи при сдаче экзамена, при наборе которых учащемуся выставляется оценка «не сдал».

К экзамену не допустят одну категорию мужчин

Теперь россияне, которые уклоняются от явки в военкомат по повестке, не будут допущены к экзамену.

Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата пресс-центр МВД России

При этом в МВД уточнили еще одну категорию граждан, которым будет отказано в выдаче водительских прав. Это касается тех людей, которые были подвергнуты административному наказанию. Они не смогут получить права до тех пор, пока действует наказание.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — поясняется в сообщении ведомства.

В России могут появиться цифровые права

В декабре стало известно, что проект постановления «О внесении изменений в правила дорожного движения», уравнивающий цифровые и бумажные водительские удостоверения, уже разработан и готовится к передаче в правительство. При этом, как заявил сенатор Александр Башкин, полностью отказаться от выдачи водительских прав на бумажном носителе и целиком перейти на документы в цифровом виде будет невозможным.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Например, что делать, если у водителя разрядился или упал и разбился телефон? Кроме того, очень важный вопрос обеспечения безопасности персональных данных. Есть вопросы, и мы над этим работаем», — отметил сенатор.

Ранее эксперты назвали аргументы в пользу перехода на цифровое удостоверение водителя. В частности, отмечалось, что полноценное его внедрение почти полностью искоренит подделку прав, а также благоприятно скажется на экономической ситуации.