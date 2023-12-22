В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии
Правила сдачи экзамена на водительские права изменят с 1 апреля 2024 года. Согласно новым правилам, некоторые россияне не будут допущены к экзамену.
Помимо того, в МВД предложили увеличение суммы штрафных баллов с пяти до семи при сдаче экзамена, при наборе которых учащемуся выставляется оценка «не сдал».
К экзамену не допустят одну категорию мужчин
Теперь россияне, которые уклоняются от явки в военкомат по повестке, не будут допущены к экзамену.
Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата
При этом в МВД уточнили еще одну категорию граждан, которым будет отказано в выдаче водительских прав. Это касается тех людей, которые были подвергнуты административному наказанию. Они не смогут получить права до тех пор, пока действует наказание.
«Отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — поясняется в сообщении ведомства.
В России могут появиться цифровые права
В декабре стало известно, что проект постановления «О внесении изменений в правила дорожного движения», уравнивающий цифровые и бумажные водительские удостоверения, уже разработан и готовится к передаче в правительство. При этом, как заявил сенатор Александр Башкин, полностью отказаться от выдачи водительских прав на бумажном носителе и целиком перейти на документы в цифровом виде будет невозможным.
«Например, что делать, если у водителя разрядился или упал и разбился телефон? Кроме того, очень важный вопрос обеспечения безопасности персональных данных. Есть вопросы, и мы над этим работаем», — отметил сенатор.
Ранее эксперты назвали аргументы в пользу перехода на цифровое удостоверение водителя. В частности, отмечалось, что полноценное его внедрение почти полностью искоренит подделку прав, а также благоприятно скажется на экономической ситуации.