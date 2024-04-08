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10:49, 8 апреля 2024Мир

В Китае оценили новое российское оружие в контексте Украины

Эксперт Юнлин: российская бомба значительно повлияет на конфликт на Украине

Фото: РИА Новости

Военный обозреватель из Китая Шао Юнлин заявил, что Россия начинает массовое производство «супербомбы» ФАБ-3000, которая значительно повлияет на состояние конфликта на Украине. Его слова приводит Национальное радио Китая (CNR).

По словам эксперта, российская бомба является одним из «самых разрушительных авиационных средств поражения на сегодняшний день». В случае применения Россией она может привести к «судному дню» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Среди имеющихся у Киева систем противовоздушной обороны нет тех, которые могли бы успешно перехватить «супербомбы». Именно поэтому ВСУ не смогут отразить потенциальный удар, подчеркивает Юнлин.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон допустил, что бомбы ФАБ-3000 позволят российским войскам уничтожать критические мосты через Днепр.

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      Лина Пивоварова
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