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10:09, 8 апреля 2024Мир

В Конгрессе США обеспокоились влиянием российской повестки на одну из партий

Конгрессмен Тернер: повестка России относительно Украины заразила республиканцев

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Огайо Майк Тернер заявил, что повестка России относительно Украины «заразила» республиканцев. Об этом он сообщает CNN.

Тернера попросили прокомментировать заявление его однопартийца Майкла Маккола, который ранее заявил, что российская повестка «заразила значительную часть членов» Республиканской партии США. Конгрессмен заявил, что согласен с мнением Маккола.

«Это действительно так. Мы видим исходящие из России попытки замаскировать антиукраинские и пророссийские сообщения, и некоторые из них мы даже слышим в Палате представителей», — отметил Тернер.

По его словам, в Конгрессе многие убеждены, что конфликт на Украине вспыхнул из-за действий НАТО.

Ранее Тернер анонсировал рассмотрение законопроекта о помощи Киеву. Он заверил, что спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон в апреле вынесет этот вопрос на обсуждение.

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      Лина Пивоварова
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