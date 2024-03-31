В США анонсировали рассмотрение законопроекта о помощи Киеву

CBS: Палата представителей США в апреле рассмотрит законопроект о помощи Киеву

Палата представителей США в апреле рассмотрит законопроект о помощи Киеву, заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер в эфире телекомпании CBS.

По его словам, спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон намерен в апреле вынести этот вопрос на обсуждение. «Это будет следующим ключевым пунктом повестки дня после того, как нами только что были приняты законопроекты о финансировании федерального правительства», — анонсировал Тернер.

Он выразил надежду, что законопроект найдет поддержку в Конгрессе, после чего будет передан на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Ранее стало известно, что CША потратили на помощь Киеву 113 миллиардов долларов, с сентября 2023 года — 13 миллиардов.