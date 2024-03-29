Белый дом отчитался о предоставленной Украине помощи

Fox News: Белый дом заявил, что США потратили на помощь Киеву 113 млрд долларов

CША потратили на помощь Киеву 113 миллиардов долларов, с сентября 2023 года — 13 миллиардов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления администрации США Шаланды Янг сенатору Джеймсу Дэвиду Вэнсу.

По словам Янг, Конгресс предоставил 111 миллиардов долларов дополнительного финансирования в ходе конфликта на Украине, включая «жизненно важную помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь посредством четырех дополнительных законов об ассигнованиях».

Она также отчиталась о наличии дополнительных 2,4 миллиарда долларов, которые «не предназначалось явно для дополнительных целей Украины», поэтому финансирование было «исключено» из общей суммы, которую она предоставила.

В дополнение к пакетам помощи, по словам главы управления, Госдепартамент и Агентство по международному развитию США (USAID) также предоставили 145 миллионов долларов и 189 миллионов долларов.

Отмечается, что письмо Янг стало первым случаем, когда были раскрыты сведения о средствах, направленных на Украину. При этом, по данным телеканала, эта сумма может быть больше из-за стоимости замены поставленных Киеву оружия и боеприпасов.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле.