В Конгрессе США предупредили об угрозе столкновения с Ираном

Конгрессмен Тернер: американцы на Ближнем Востоке в опасности из-за Ирана

Американцы на Ближнем Востоке находятся в опасности на фоне эскалации напряженности после того, как Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, его цитирует The Hill.

Конгрессмену задали вопрос о природе угрозы со стороны Ирана и о том, находятся ли американцы в опасности. «Ну, я думаю, что американцы в этом районе по-прежнему находятся в опасности... Иранские доверенные лица продолжают атаковать войска США в этом районе, а администрация Байдена медленно реагирует», — ответил Тернер.

По его словам, Вашингтон перебросил дополнительные силы в ближневосточный регион, чтобы «удержать Иран от вступления в этот конфликт напрямую с Израилем».

1 апреля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске.