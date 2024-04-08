Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 8 апреля 2024Мир

В Конгрессе США предупредили об угрозе столкновения с Ираном

Конгрессмен Тернер: американцы на Ближнем Востоке в опасности из-за Ирана

Фото: Yuliia Ovsyannikova / Globallookpress.com

Американцы на Ближнем Востоке находятся в опасности на фоне эскалации напряженности после того, как Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, его цитирует The Hill.

Конгрессмену задали вопрос о природе угрозы со стороны Ирана и о том, находятся ли американцы в опасности. «Ну, я думаю, что американцы в этом районе по-прежнему находятся в опасности... Иранские доверенные лица продолжают атаковать войска США в этом районе, а администрация Байдена медленно реагирует», — ответил Тернер.

По его словам, Вашингтон перебросил дополнительные силы в ближневосточный регион, чтобы «удержать Иран от вступления в этот конфликт напрямую с Израилем».

1 апреля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли связь террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины. Что известно о расследовании?

      Стюардесса в мини-юбке сделала фото в самолете и восхитила пользователей сети

      Паника осталась без моста из-за паводковых вод

      МИД Швейцарии подтвердил планы проведения конференции по Украине

      В России поступил в продажу уникальный товар

      Правительство России обсудило проект об ужесточении наказания за порчу паспорта

      Перечислены железные поводы для операции на щитовидке

      Россиянин выиграл два миллиона рублей в лотерею и пропал

      Украинским спортсменам запретят пожимать руки россиянам на Олимпийских играх

      Стилист Рогов назвал популярный в 50-х годах предмет гардероба трендом весны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше