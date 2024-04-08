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16:52, 8 апреля 2024Бывший СССР

В МИД заявили о непричастности ВС России к атакам на АЭС

Постоянный представитель РФ Ульянов: ВС России никогда не атаковали АЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия никогда не атаковала ядерные объекты на Украине, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова передает ТАСС.

«Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать. Мы отлично понимаем возможные негативные последствия», — заявил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) Запорожской АЭС. По его словам, подобные действия имеют очень плохие последствия, но Киевский режим, несмотря на это, «продолжает свою террористическую активность».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате атаки дронов.

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