В МВД раскрыли подробности о задержанных пособниках украинских аферистов

Волк: арестованы пятеро причастных к узлам связи украинских колл-центров

В МВД раскрыли подробности о задержанных участниках преступной группы, создавших сеть виртуальных узлов связи на территории России, которые обеспечивали работу украинских мошеннических колл-центров. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, международная криминальная схема функционировала с 2022 года. Пятеро задержанных обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские. «Мошенники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, после чего убеждали россиян перевести сбережения и кредитные средства на так называемые безопасные счета», — рассказала Волк.

Сейчас фигуранты арестованы. В их квартирах и офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Сочи, Московской и Ленинградской областях прошли обыски. Сотрудники изъяли серверное оборудование, средства связи, устройства по агрегации сим-карт, ноутбуки, деньги в рублях и иностранной валюте, автомобили премиум-класса и документацию. Часть изъятого попала на видео.

Ранее стало известно, что пособники телефонных аферистов обвиняются в причастности к хищению денег у граждан России. Эти средства направлялись на финансирование Вооруженных сил Украины. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. С использованием только одного из созданных виртуальных узлов связи россиян лишили свыше семи миллиардов рублей.