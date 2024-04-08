В Николаевской области сообщили о повреждении ЛЭП

ОВА: в Николаевской области повредили ЛЭП

Линии электропередачи повреждены в Вознесенском районе Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ЛЭП были повреждены обломками сбитого беспилотника. «В результате обесточены 14 населенных пунктов и один частично», — говорится в сообщении. Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Ким добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в результате взрывов в Одесской области поврежден логистический транспортный объект. Повреждения также получила автозаправочная станция (АЗС). Уточняется, что никто из жителей не пострадал.