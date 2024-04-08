Губернатор Паслер: в Орске начнут работы по проектированию новой дамбы

В Орске начнут проектировать новую дамбу после прорыва. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Дениса Паслера и правительства Оренбургской области в Telegram по итогам встречи главы региона с инициативной группой местных жителей.

Также в пресс-службе уточнили, что в результате подтопления пострадало 6987 жилых домов, были эвакуированы 2467 человек (из них 704 ребенка). Власти организовали 16 пунктов временного размещения, в настоящее время там пребывают 1455 человек (в частности, 223 ребенка).

Ранее сообщалось, что семьи, которые лишились жилья из-за паводка в Орске после прорыва плотины, защищавшей город от реки Урал, получат выплаты в размере 100 тысяч рублей. Это не компенсация, а первоочередная помощь, которая позволит оправиться гражданам от настигшей беды.