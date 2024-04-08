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18:45, 8 апреля 2024Бывший СССР

В парламенте Грузии сравнили президента с утюгом

Депутат парламента Грузии Мачарашвили сравнил президента с утюгом

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Лидер грузинской партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили сравнил президента страны Саломе Зурабишвили с утюгом, который забыли выключить. Его слова передает «Sputnik Грузия».

«Как ребенку нельзя давать в руки спички или оставлять включенным дома утюг, также нельзя отпускать президента за границу. Этот человек – взрывчатое вещество», — заявил Мачарашвили, комментируя запрет президенту посетить Литву.

Депутат считает, что отказ президенту в визитах в другие страны пойдет на пользу как стране, так и самой Зурабишвили: «Понятно, что ее не интересует Грузия, не болит. Но чем меньше ударов получит Грузия, а затем и формальный президент, тем лучше».

Ранее правительство страны запретило Саломе Зурабишвили лететь с рабочим визитом в Прибалтику.

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      Валентин Карант
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