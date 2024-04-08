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12:24, 8 апреля 2024Мир

В Польше усомнились в угрозе со стороны России в ближайшие годы

Президент Польши Дуда заявил, что не считает реальной угрозу нападения России

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает реальной угрозу якобы нападения России на страну в ближайшие годы. Об этом он рассказал в интервью газете Dziennik Gazety Prawnej.

«Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. В то же самое время реалистично ли предзнаменование [нападения]? Нет», — рассказал политик.

При этом Дуда добавил, что Варшава готова противостоять «российской агрессии». Однако он подчеркнул, что для этого необходимо укрепление оборонного потенциала страны.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. При этом министр уточнил, что таким образом Североатлантический альянс не вступает в конфликт в качестве полноценного участника. По словам высокопоставленного дипломата, благодаря этой миссии гораздо большее число украинских солдат будет обучаться на польской территории.

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      Максим Габриелян
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