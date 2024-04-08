В Раде предложили заменить штрафом срок за уклонение от мобилизации

Депутат Рады Бужанский: срок за уклонение от мобилизации заменят штрафом

Правоохранительный комитет Верховной Рады Украины предложил заменить штрафами тюремный срок за уклонение от мобилизации. Об этом сообщил депутат Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Бужанский сообщил, что комитет рекомендовал Раде ограничиться повышением штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации в условиях военного положения. Он отметил, что решение рекомендовано принять за основу, но инициатива пройдет через рассмотрение во втором чтении.

«Административного ареста на трое суток не будет, никаких тюремных сроков, в том числе и на 5 лет, как я писал ранее, тоже не будет», — подчеркнул депутат. По его мнению, законопроект в таком виде не отвечает интересам руководства Вооруженных сил Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о планах сменить главу МВД ради жесткой мобилизации. По его словам. По его сведениям, министра внутренних дел Игоря Клименко могут заменить на главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).