Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:42, 8 апреля 2024Бывший СССР

В Раде предложили заменить штрафом срок за уклонение от мобилизации

Депутат Рады Бужанский: срок за уклонение от мобилизации заменят штрафом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Правоохранительный комитет Верховной Рады Украины предложил заменить штрафами тюремный срок за уклонение от мобилизации. Об этом сообщил депутат Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Бужанский сообщил, что комитет рекомендовал Раде ограничиться повышением штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации в условиях военного положения. Он отметил, что решение рекомендовано принять за основу, но инициатива пройдет через рассмотрение во втором чтении.

«Административного ареста на трое суток не будет, никаких тюремных сроков, в том числе и на 5 лет, как я писал ранее, тоже не будет», — подчеркнул депутат. По его мнению, законопроект в таком виде не отвечает интересам руководства Вооруженных сил Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о планах сменить главу МВД ради жесткой мобилизации. По его словам. По его сведениям, министра внутренних дел Игоря Клименко могут заменить на главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли связь террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины. Что известно о расследовании?

      Госкомиссия разрешила запустить «Ангару-А5» с Восточного

      Стюардесса в мини-юбке сделала фото в самолете и восхитила пользователей сети

      Паника осталась без моста из-за паводковых вод

      МИД Швейцарии подтвердил планы проведения конференции по Украине

      В России поступил в продажу уникальный товар

      Правительство России обсудило проект об ужесточении наказания за порчу паспорта

      Перечислены железные поводы для операции на щитовидке

      Россиянин выиграл два миллиона рублей в лотерею и пропал

      Украинским спортсменам запретят пожимать руки россиянам на Олимпийских играх

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше