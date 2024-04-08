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10:30, 8 апреля 2024Бывший СССР

На Украине захотели сменить главу МВД ради жесткой мобилизации

Депутат Рады Дубинский: главу МВД могут заменить на главу СБУ из-за мобилизации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине министра внутренних дел Игоря Клименко могут заменить на главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, данную кадровую перестановку обсуждают в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Она обусловлена принимаемым законом о мобилизации в стране.
 
«Эта замена нужна под закон о мобилизации, когда полиция получит задачу по жесткой отработке уклонистов в составе группы ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Дубинский, уточнив, что действующий глава МВД не может обеспечить необходимую жесткость, в то время как Малюк «готов на все».

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      Екатерина Грищенко
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