На Украине захотели сменить главу МВД ради жесткой мобилизации

Депутат Рады Дубинский: главу МВД могут заменить на главу СБУ из-за мобилизации

На Украине министра внутренних дел Игоря Клименко могут заменить на главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, данную кадровую перестановку обсуждают в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Она обусловлена принимаемым законом о мобилизации в стране.



«Эта замена нужна под закон о мобилизации, когда полиция получит задачу по жесткой отработке уклонистов в составе группы ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Дубинский, уточнив, что действующий глава МВД не может обеспечить необходимую жесткость, в то время как Малюк «готов на все».

Ранее бывший украинский нардеп Спиридон Килинкаров рассказал, что кадровые зачистки в стране связаны с желанием президента Владимира Зеленского укрепить власть. Он уточнил, что в настоящее время глава республики пытается переформировать все госорганы.