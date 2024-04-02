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16:56, 2 апреля 2024Бывший СССР

Кадровые зачистки на Украине связали с желанием Зеленского укрепить власть

Экс-нардеп Килинкаров связал увольнения с желанием Зеленского укрепить власть

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский экс-нардеп, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров связал кадровые зачистки в республике с желанием главы государства Владимира Зеленского укрепить власть до истечения срока полномочий. Об этом он рассказал «Известиям».

По его словам, Украина вступила в период высокой турбулентности. «У Зеленского фактически осталось два месяца для принятия всех необходимых кадровых решений для укрепления своей власти», — сказал Килинкаров.

Он объяснил, что украинскому лидеру нужно переформировать все госорганы, так как после 21 мая сделать кадровые перестановки будет проблематично. Кроме того, произошедшие увольнения не будут последними, добавил экс-депутат. Килинкаров допустил, что вскоре может начаться перестроение правительства.

Ранее была уволена первый замминистра иностранных дел Украины Эмина Джапарова. Помимо этого, 30 марта Зеленский лишил должностей нескольких советников, в том числе своего первого помощника Сергея Шефира — директора и основателя студии «Квартал-95». 26 марта глава государства также уволил с поста секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексея Данилова.

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      Кристина Есикова
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