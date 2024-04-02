На Украине уволили предлагавшую уничтожить Крымский мост замглавы МИД
На Украине уволили замглавы МИД Джапарову, призывавшую уничтожить Крымский мостСюжетВзрыв на Крымском мосту
Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра иностранных дел Эмину Джапарову. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Уволена Джапарова Эмина Айяровна с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины», — написал политик.
Джапарова в феврале 2024 года заявляла о своем желании уничтожить Крымский мост и переименовать города Крыма в их крымско-татарские названия.
Она предлагала установить названия Акмесджит вместо Симферополя, Кефе вместо Феодосии, Эски-Кырым вместо Старого Крыма.
Помимо этого Джапарова выступала с мнением о невозможности завершения конфликта на Украине без Китая, учитывая его статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и статус экономической державы