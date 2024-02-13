На Украине захотели переименовать крымские города

Замминистра иностранных дел Украины захотела переименовать крымские города

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что ей бы очень хотелось переименовать города Крыма в их крымско-татарские названия. Об этом она сообщила в эфире телеканала «FreeДом».

«Мне хочется верить, что у нас будет Акмесджит вместо Симферополя, Кефе вместо Феодосии, Эски-Кырым вместо Старого Крыма и так далее» — заявила замминистра.

Также Джапарова выразила желание уничтожить Крымский мост исходя из двух вариантов: «Есть две версии. Одна из них: мы дождемся, пока они покинут Крым через мост, и потом уничтожим мост как символ оккупации. Или же мы уничтожим его сразу».

Ранее Джапарова выступила с мнением о невозможности завершения конфликта без Китая. «В решении этой сложной ситуации не обойтись без участия Китая, учитывая его приверженность международной безопасности, статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и статус экономической державы», — считает она.