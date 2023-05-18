На Украине заявили о невозможности завершения конфликта без Китая

Замглавы МИД Украины Джапарова заявила о невозможности завершения конфликта без Китая

Украинский конфликт невозможно завершить без участия Китая. С таким мнением выступила заместитель министра иностранных дел республики Эмине Джапарова, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«В решении этой сложной ситуации не обойтись без участия Китая, учитывая его приверженность международной безопасности, статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и статус экономической державы», — считает она.

Джапарова добавила, что в ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина Киев проинформировал китайского лидера о своем видении ситуации.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи со спецпредставителем КНР Ли Хуэйем заявил о важности участия Китая в реализации «формулы мира» Зеленского. Кроме того, он отметил, что Киев не воспринимает предложения, которые предусматривают «замораживание конфликта».