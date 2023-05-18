Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:04, 18 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности завершения конфликта без Китая

Замглавы МИД Украины Джапарова заявила о невозможности завершения конфликта без Китая

Фото: Libkos / AP

Украинский конфликт невозможно завершить без участия Китая. С таким мнением выступила заместитель министра иностранных дел республики Эмине Джапарова, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«В решении этой сложной ситуации не обойтись без участия Китая, учитывая его приверженность международной безопасности, статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и статус экономической державы», — считает она.

Джапарова добавила, что в ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина Киев проинформировал китайского лидера о своем видении ситуации.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи со спецпредставителем КНР Ли Хуэйем заявил о важности участия Китая в реализации «формулы мира» Зеленского. Кроме того, он отметил, что Киев не воспринимает предложения, которые предусматривают «замораживание конфликта».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Крыму семь вагонов сошли с рельсов после взрыва. Что известно о диверсии на железной дороге?
Мужчину с бутылками бензина задержали на Красной площади
Анджелина Джоли нашла новый способ заработать
Мужчина 20 лет скрывал от жены имущество на миллиард рублей
В Подмосковье ребенок два года прожил с рогом единорога во лбу
Описаны особенности российского огнемета «Бородач»
Гвардиола высказался о сопернике «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
В МИД России ответили на требования Чехии к российскому посольству в стране
ВСУ обстреляли из миномета бульдозериста в приграничном российском регионе
Минэкономразвития оценило рост ВПП России в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.