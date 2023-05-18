Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:23, 18 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о важности Китая в «формуле мира» Зеленского

Глава МИД Украины Кулеба заявил о важности участия Китая в «формуле мира» Зеленского
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Thaier Al-Sudan / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи со спецпредставителем КНР Ли Хуэйем заявил о важности участия Китая в реализации «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Его слова передает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении властей.

Министр добавил, что Украина не воспринимает предложения, которые предусматривают «потерю ее территорий или замораживание конфликта». Кроме того, стороны обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между государствами, а также договорились наращивать диалог по главным вопросам международной повестки дня, уточнили в МИД.

О визите спецпредставителя КНР Ли Хуэйя на Украину стало известно 17 мая. Как сообщалось, у него была запланирована встреча с Зеленским. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Ли Хуэй 15 мая отправится в Европу, в том числе в Польшу, Францию и Германию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Киссинджер призвал принять Украину в НАТО. Какие у Киева шансы на вступление в Североатлантический альянс?
Спецпредставитель КНР отметил роль Пекина в облегчении ситуации на Украине
Бежавший в Норвегию командир ЧВК «Вагнер» заявил о желании вернуться в Россию
Врач назвал действенный способ бросить курить
Три российских банка захотели открыть филиалы на Кубе
Промышленный объект в Одесской области поразило ракетным ударом
Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на приграничный российский регион
В России прошли обыски у сторонников Ильи Пономарева
Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенных образах и смутила фанатов
В Москве мужчина ранил ножом инспектора УФСИН и сбежал из-под домашнего ареста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.