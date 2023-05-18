На Украине заявили о важности Китая в «формуле мира» Зеленского

Глава МИД Украины Кулеба заявил о важности участия Китая в «формуле мира» Зеленского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи со спецпредставителем КНР Ли Хуэйем заявил о важности участия Китая в реализации «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Его слова передает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении властей.

Министр добавил, что Украина не воспринимает предложения, которые предусматривают «потерю ее территорий или замораживание конфликта». Кроме того, стороны обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между государствами, а также договорились наращивать диалог по главным вопросам международной повестки дня, уточнили в МИД.

О визите спецпредставителя КНР Ли Хуэйя на Украину стало известно 17 мая. Как сообщалось, у него была запланирована встреча с Зеленским. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Ли Хуэй 15 мая отправится в Европу, в том числе в Польшу, Францию и Германию.