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08:05, 8 апреля 2024Силовые структуры

В РФ задержали находящегося в розыске за расправу над двумя солдатами иностранца

В Иркутске задержали иностранца, обезглавившего двух военнослужащих 26 лет назад

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Иркутске полицейские задержали иностранца, находящегося в розыске по линии Интерпола за расправу над двумя военнослужащими на территории своей страны 26 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Иркутской области.

По данным ведомства, у себя на родине мужчина состоял в бандформировании. В 1997 году он вместе со своими родственниками участвовал в расправе над солдатами, которые пытались найти его двоюродного брата-дезертира. Уточняется, что сначала члены семьи заманили потерпевших в жилище, а затем удерживали их связанными и обезглавили.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело, но обвиняемому удалось скрыться от правоохранительных органов. В феврале 2024 года он был объявлен в международный розыск, а спустя некоторое время – задержан возле одной из заправок в Иркутске сотрудниками Росгвардии. В России он находился незаконно.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции иностранца. Сам он находится под стражей.

Ранее из России экстрадировали гражданина Узбекистана Хасанжона Аминова, обвиненного в расправе над владельцем гостиницы в Турции. Его объявили в розыск по каналам Интерпола в 2019 году, но смогли задержать только спустя четыре года в Казани.

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