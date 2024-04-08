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08:13, 8 апреля 2024Экономика

Перечислены регионы России с наибольшими налоговыми доначислениями

FinExpertiza: наивысшие доначисления назначили в Калужской и Мурманской областях

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

По итогам выездных налоговых проверок в 2023 году наибольшие доначисления (без учета пеней) были назначены предприятиям в Калужской и Мурманской областях, а также в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют результаты подсчетов аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Подсчеты велись исходя из статистических данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Налоговые доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия. Они включая в себя сумму недоимки и штрафы.

По итогам исследования выяснилось, что в Калужской области местным предприятиям в ходе выездных проверок в среднем назначались доначисления в размере 177,3 миллиона рублей. В Мурманской области показатель составил 140,8 миллиона за одну проверку. В свою очередь, предприятия в Санкт-Петербурге в среднем сталкивались с доначислениями в размере 140,1 миллиона.

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В пятерку российских регионов с наибольшими доначислениями предприятиям также попали Омская область и Камчатский край. В первой показатель составил 126,8 миллиона рублей, во втором — 123,1 миллиона. Минимальные налоговые взыскания наложили на компании в Чукотском автономном округе — в среднем по 400 тысяч рублей за проверку. В Чечне показатель составил 7,5 миллиона, в Брянской области — 9,6 миллиона, в Архангельской — 10,6 миллиона, а в Белгородской — 11,7 миллиона.

Ранее издание РБК сообщило, что сотрудники ФНС по итогам проведенной в 2023 году проверки заподозрили российское подразделение «Ашана» в неуплате налогов. Уточнялось, что проверка коснулась периода за 2020-2021 годы. За указанный период ведомство может доначислить компании в общей сложности 180,9 миллиона рублей, из которых на сами налоги придется 125,9 миллиона.

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      Анатолий Акулов
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